У США відкликано 13 серій вакцини проти грипу А/H1N1

Американська компанія MedImmune заявила про добровільне вилучення з обороту 13 серій вакцини проти грипу А/H1N1, що включають загалом 4,7 мільйонів доз. Таке рішення зумовлено тим, що препарат, який є живою вакциною у вигляді назального спрею, наразі втратив свої імуногенні властивості, передає Лента.ру.

Як зазначається в офіційному повідомленні компанії, препарат, що відкликається, не являє загрози для здоров`я споживачів. Втрату якості вакцини було виявлено в ході чергової планової перевірки.

Відкликана партія вакцини надійшла в оборот восени цього року, й велику частину препарату було використано за призначенням у жовтні й листопаді. Як вважають експерти Управління з питань продуктів і ліків США, на момент застосування вакцини з партії, що відкликається, зберігали свою ефективність, у зв`язку з чим щепленим ними громадянам немає необхідності проходити додаткову вакцинацію.

На даний момент на складах MedImmune залишається всього близько 3 тисяч доз вакцини, що відкликається.