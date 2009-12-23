Чим небезпечний післяобідній сон

Серед людей, які регулярно сплять після обіду, набагато частіше зустрічаються діабетики. Ризик захворіти такою недугою зростає на цілих 26%. Такого висновку дійшли британські та китайські вчені після проведення спільного експерименту.

Занадто тривалий сон, як і нестача відпочинку, призводить до діабету другого типу. Згідно з дослідженнями, проведеними французькими вченими, більше половини опитаних, хворих на діабет, недосипали або пересипали протягом 6-літнього періоду.

У загальному і цілому, у наші дні спостерігається тенденція до зменшення часу сну. Люди великих мегаполісів обходяться без сну все більше і більше. 50 років тому середня тривалість нічного відпочинку становила дев`ять годин. Сьогодні цей показник впав практично до 6 годин на добу.

Незважаючи на шкоду більшої або меншої кількості сну, серйозними чинниками у розвитку хвороби залишаються вік, ожиріння і спадковість.

Ще однією вагомою причиною виникнення діабету є недостатня фізична активність. За словами ендокринологів, пасивний спосіб життя знижує чутливість тканин людини до інсуліну. Якщо така нечутливість затягується на тривалий період, в організмі підвищується рівень цукру.

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