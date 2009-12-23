Донетчина: до лікарень за добу з обмороженнями звернулися 20 осіб
14:50, 23 грудня 2009Країна
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17 госпіталізовані
До лікувальних установ Донецької області минулої доби з ознаками обмороження звернулися 20 чоловік, переважно дорослих.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, із цих 20 чоловік 17 були госпіталізовані.
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