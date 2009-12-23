Донетчина: до лікарень за добу з обмороженнями звернулися 20 осіб

До лікувальних установ Донецької області минулої доби з ознаками обмороження звернулися 20 чоловік, переважно дорослих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, із цих 20 чоловік 17 були госпіталізовані.