Донетчина: до лікарень за добу з обмороженнями звернулися 20 осіб

14:50, 23 грудня 2009
Країна
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17 госпіталізовані

До лікувальних установ Донецької області минулої доби з ознаками обмороження звернулися 20 чоловік, переважно дорослих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, із цих 20 чоловік 17 були госпіталізовані.

 

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