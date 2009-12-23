В Україні на стаціонарному лікуванні - 250 тисяч психічно хворих

В Україні на стаціонарному лікуванні перебувають близько 250 тис. психічно хворих людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це йшлося на нараді у Києві, присвяченій питанням перспектив розвитку психіатричної допомоги в Україні.

Говорячи у своєму виступі на нараді про проблеми вітчизняної психіатрії, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ відзначив, що сьогодні в усьому світі і, зокрема, в Україні відбувається процес активного переусвідомлення пріоритетів і цінностей у галузі психічного здоров’я.

“Змінюється обличчя і суть психіатрії, на перший план виходить необхідність об’єктивної оцінки таких чинників як особистість пацієнта, його світоглядні позиції і настанови, релігійні погляди, соціокультурні особливості життєвого укладу, рівня соціальної адаптації”, - заявив міністр.

Як йшлося на нараді, сьогодні у системі охорони здоров’я України психіатрична мережа налічує 85 психіатричних і психоневрологічних лікарень, 29 психоневрологічних диспансерів, 23 психіатричних відділення у загальносоматичних лікарнях та 820 психіатричних кабінетів.

При цьому, констатують у МОЗ, кількість психіатричних ліжок в державі поступово зменшується і складає на кінець 2008 року близько 43 тис. або 93 на 100 тис. населення.

Водночас, повідомляють у МОЗ, кількість госпіталізованих психічно хворих складає 543 на 100 тис. населення (що загалом дорівнює близько 230 тис. – УНІАН), і констатують тенденцію зниження цього показника упродовж останніх трьох років.