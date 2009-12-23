Кабмін скасував обов'язкову сертифікацію продуктів харчування

Кабінет міністрів України скасував обов`язкову сертифікацію продуктів харчування, за винятком призначених для дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ із посиланням на рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Скасовано обов`язкову сертифікацію продуктів харчування. Залишили тільки сертифікацію дитячого харчування», - сказала вона.

О.КУЖЕЛЬ пояснила, що необхідність даної обов`язкової сертифікації на сьогоднішній день відпала, оскільки якість продукції контролює ряд спеціалізованих контролюючих органів, зокрема ветеринарії.