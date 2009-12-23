ВР затвердила Державну програму боротьби з онкозахворюваннями на період до 2016 року

Верховна Рада України затвердила Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 298 народних депутатів з 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Головною метою програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з покращення якості та доступності медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, впровадження державних гарантій медичної допомоги, удосконалення умов для продовження і поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Програмою передбачається впровадження заходів, спрямованих на своєчасне виявлення онкологічних захворювань, зниження смертності та інвалідності населення внаслідок онкологічних захворювань і зменшення поширеності захворюваності; забезпечення максимально можливої в існуючих соціально-економічних умовах якості життя онкологічних хворих та їхньої адаптації у суспільстві, створення належних умов для термінальних онкологічних хворих.

Прийняття програми дозволить окреслити і конкретизувати можливості державної підтримки запобігання та лікування хворих з онкологічними захворюваннями, визначити необхідні обсяги фінансування програми на реалізацію відповідних заходів щодо онкологічних захворювань.