Друга хвиля свинячого грипу може прийти до Росії навесні, але якщо вірус істотно не змінить свої властивості, то ніяких екстрених ситуацій не виникне, вважає головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО.

"Це може бути навесні", - сказав Г.ОНІЩЕНКО, відповідаючи на запитання про можливу другу хвилю свинячого грипу в РФ.

Як передає РІА “Новости”, він пояснив, що після зими сили організму виснажені, що робить людину особливо вразливою до вірусів. Крім того, свій внесок у захворюваність можуть зробити аварії на теплотрасах, вважає головний санітарний лікар РФ. Якщо житлові приміщення довгий час залишатимуться без опалення, це може призвести до сплеску захворюваності на грип і ГРВІ.

"Зараз потрібно зробити щеплення від пандемічного штаму", - сказав Г.ОНІЩЕНКО. Він зазначив, що в 95% випадків захворювання на новий грип протікає в легкій формі, й громадяни таким чином також отримують "природне щеплення", у них виробляється імунітет.

"Для появи імунітету популяції на цей грип повинно перехворіти 30% населення", - сказав голова Росспоживнагляду.

За його словами, в листопаді в Росії було зафіксовано близько 6 мільйонів випадків ГРВІ та грипу, тоді як у листопаді 2008 року було зафіксовано 2 мільйони випадків захворювань. Листопад Г.ОНІЩЕНКО назвав піковим місяцем із точки зору захворюваності на свинячий грип.

Поки, за його словами, вірус поводиться передбачено й не мутував наскільки серйозно, щоб викликати високу смертність серед людей.