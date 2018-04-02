Не захворіти після переохолодження допоможуть лимони, журавлина і мед

Якщо організм втратив тепло - необхідно повернути йому цей боржок. Тоді хвороба може вас оминути.

Якщо вас переохолодження застало на роботі - декілька склянок гарячого зеленого чаю врятують ситуацію, якщо вони Вас довели до рясного поту. Якщо Ви не гіпертонік - додайте сік 1/2 лимона. І не слід намагатися стримувати потовиділення антиперспірантами - у великій кількості піт і сприяє лікуванню. Відносно здоровий організм проводить піт без запаху (відповідно одночасно проводиться тест на загальне здоров`я). Запах з`явиться лише через декілька годин - це результат роботи бактерій. Тому гарячий душ (якщо Ви не гіпотонік - то гаряча ванна) після роботи довершать справа. На смак до чаю під час заварювання (а не в готовий чай!) додати мед або цукор.

Допоможе обірвати застуду від переохолодження позачерговий похід в лазню-сауну (якщо не відкладений на тиждень). Лазню можна влаштувати і вдома. Для цього взяти 1-2 пляшки шампанського (повинні бути у запасі), нагріти в каструлі з гарячою водою, наповнити крутим кип`ятком, закрити пробкою, обгорнути вологим рушником і покласти на відстані 10-15 см одну біля стіп, а іншу - в районі тазу. Тепло закутатися і насолоджуватися потінням 1-1,5 години. Помічники можуть поїти зеленим чаєм з домашнім варенням або медом.

Чоловічий спосіб швидкої боротьби з переохолодженням - це 100 г (не більше) горілки і кавова ложка меленого чорного перцю. Екстремали приймають з червоним. Але цього не варто робити, якщо в анамнезі є виразкова хвороба шлунку, дванадцятипалої кишки або часто турбує гастрит, гастродуоденіт.

Жіночий спосіб - 100-200 мл сухого або напівсухого вина нагрівати до кипіння з 1ч -1ст.л. цукру, щіпкою меленої кориці, кардамона, гвоздики. Приймати в гарячому вигляді. Підійде і підігріте пиво, і гарячий сік з апельсина або грейпфрута, доведений до кипіння будь-яким способом.

Лимони. Кисле середовище несприятливе для більшості патогенних бактерій і вірусів. Тому підкисляйте лимонним соком чай або звичайну воду при регулярному застосуванні – це надійний натуральний щит. Але велика кількість кислот, що виділяються через нирки, може порушувати їх функції, тому не більш 3-х лимонів на добу. Якщо зловживати регулярно - в нирках можуть відкладатися камені. І не прагніть повністю оцінити букет смакових відчуттів, а то з часом залишитеся без власних зубів.

Журавлинний морс - допоможе припинити застудні явища на самому початку, особливо якщо серед причин застуди не можна виключити проблеми печінки, нирок і кишківника. З 1 склянки ягід журавлини віджати сік, в закритому посуді поставити в холодильник. До м`якоті на смак додати 1-2 ст.л. цукру або меду, 300-400 мл води і томити на малому вогні 30-40 хвилин, додати сік і приймати в гарячому вигляді 1-2 рази на добу до закінчення захворювання.

Відвар плодів шипшини, розведений у воді відвар обліпихи, чорної смородини допоможуть в профілактиці і лікуванні застуди. Велика кількість аскорбінової кислоти, що міститься в них, швидко обірве прояви простуди, що починається. Але у випадку, якщо під очима макіяж не приховує сині круги. У такому разі все може закінчитися судинним кризом і падінням артеріального тиску. Як мінімум обійдетеся головним болем.

Чорна смородина, вишня в помірних дозах за рахунок оптимального поєднання вітамінів С і Р стабілізують запальний процес і не дадуть йому розповсюдитися. А органічні кислоти м`яко і ненав`язливо нагадають мікрофлорі в сечостатевій системі, хто в цьому організмі господар. Прийом при необхідності роботи в офісі допоможе зменшити ускладнення застуди, що починається, або повністю їм запобігти. Якщо прийматися будуть у великих кількостях - знову дивимося в дзеркало на колір шкіри під очима.

Мед. Сам по собі, а особливо в комбінації з іншими лікувальними засобами під час застуди має істотну лікувальну дію. Один лише його прийом з гарячою водою допомагає підсилити потовиділення і природним чином дещо понизити температуру. Прийом меду протягом дня забезпечує організм енергією. Якщо необхідно підсилити функції печінки - використовуйте гречаний мед, нирок - мед з акації, підкріпити імунітет - гірський або з різнотрав`я, підсилити потогінний ефект - не липовий мед, а мед з липи.

Якщо простуда зазвичай починається з болю в горлі, особливо при видалених гландах, допоможе такий спосіб. 1 ч.л. рідкого меду (якщо зацукрувався - злегка розігріти) розмазати тонким шаром по мілкій тарілці. Тримаючи тарілку перед собою злизувати мед, прагнучи максимально висовувати язик з рота. Після зникнення смаку меду в роті робити наступний рух язиком. Коли тарілка стане чистою, у області горла значно посилиться місцевий імунітет. При регулярному застосуванні бактерії від Вас поступово відстануть. Такий спосіб допоможе і при катаральній ангіні, і при тонзиліті, у тому числі і у стадії субкомпенсації. І хірург перестане наполягати на операції по видаленню мигдалин. Як гланд, так і аденоїдів.

Якщо нічого не немає під рукою - підійде чай з липою, ромашкою, чабрецом, материнкою і т.п. Заварювати 5-7 хв. в щільно закритому посуді, накритому щільною тканиною для збереження тепла. Приймати в гарячому вигляді 2-3 стакани поспіль до рясного потовиділення. Липою краще не користуватися, якщо у кровних родичів є подагра, ромашкою - при дискінезії жовчовивідних шляхів за гіпотонічним типом, схильності до гіпотонії, чабрець і материнка небажані перед і під час місячних.

Як не парадоксально, застуду вірусного походження може припинити відро крижаної води, раптово вилите на того, у кого починається застуда (коли температура тільки починає підніматися). Після чого тіло інтенсивне розтерти до червоного, пацієнта укласти в тепле ліжко, укутати і відпоювати гарячим чаєм з калиною-малиною, липовим цвітом. Але обливати можна, якщо немає синіх кіл під очима.

Вибираючи спосіб лікування при застуді, необхідно врахувати декілька моментів. Чи виникла застуда на голому місці, тобто в організм потрапили нові бактерії або віруси? Або відбулася активізація вже знайомих Вашій імунній системі мікроорганізмів або вірусів? Якщо це другий випадок - лікувати необхідно відразу. Якщо перший - у Вас є вибір, якщо Ви пам`ятаєте просте правило, що лікована застуда завершується всього за тиждень, а нелікована проходить за цілих 7 днів. Вибір - за Вами.

У будь-якому випадку кінцевий результат залежить від того, як впливали лікувальні засоби на стан імунітету. Якщо йому не заважати, підтримувати організм гарячими напоями, не пригнічувати імунітет - все буде прогнозовано. Якщо заважати, особливо введенням хімічних речовин - добавка за кожну застуду декількох років до біологічного віку скоро приведе молоду людину до пенсійного віку. Якщо не викличе значних ускладнень і не приведе до незворотного результату відразу.

Борис Скачко, лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 популярних і 40 наукових статей з фітотерапії, здоровому способу життя