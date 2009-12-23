Студенти проводять акцію з безкоштовної здачі крові

Студенти Івано-Франківського національного університету нафти і газу розпочали акцію безкоштовної здачі крові «Подаруй краплини життя».

Про це УНІАН повідомив координатор акції, перший заступник голови Студентського парламенту національного університету нафти і газу Олександр ВІЗІНСЬКИЙ. За його словами, акція розпочали активісти Студентського парламенту, які першими здали кров. «Студенти охоче відгукнулися на ініціативу безкоштовно допомогти людям, котрі потребують крові чи плазми, – наголосив він. - Загалом, очікується, що в акції візьмуть більшість студентів, які не мають протипоказань щодо здачі крові».

О.ВІЗІНСЬКИЙ вважає, що «зараз в області зокрема, і в Україні існує гостра потреба у поповненні резервів крові». «Більше того, сьогодні, як свідчить практика, кров здають переважно родичі реципієнтів, – додав студент. - До того ж, існує багато негативних міфів стосовно шкідливості донорства. Тому, ми вирішили виступити з ініціативою відродити престиж донорства в Івано-Франківську і, в результаті, допомогти багатьом людям, для яких, можливо, вирішуватиметься питання життя і смерті. Своїм прикладом ми демонструємо молоді, що допомагати ближнім – це дуже важлива та потрібна справа».

Акція здачі крові триватиме до 30 грудня.