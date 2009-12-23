Кабмін не перерахував гроші на завершення будівництва онкоцентру

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що Кабінет міністрів не перерахував обіцяні цього року гроші на завершення будівництва ПЕТ-центру з ранньої діагностики онкозахворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА заявила сьогодні на брифінгу.

За її словами, через це недофінансування відкриття нового онкоцентру відкладається до наступного року.

«Те, що Кабмін мав виділити 70 млн. грн. – ці гроші не виділено. Якби їх було виділено, то ми б з вами днями перерізували стрічку», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона припустила, що онкоцентр відкриється до кінця першого кварталу 2010 року. Його готовність до експлуатації становить 90%.

При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА запевнила, що вжито всіх заходів щодо збереження завезеного дорогого устаткування, зокрема, нове приміщення забезпечене опаленням.

І.КІЛЬЧИЦЬКА нагадала, що ПЕТ-центр будується за рахунок державних коштів. У попередні роки було виділено близько 240 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня цього року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час відвідин будівництва нового онкоцентру в столиці заявила, що уряд забезпечить повне фінансування для завершення до кінця року будівництва цього об`єкту.

«Прийнято всі відповідні постанови уряду, фінансування суворо за графіком, і я переконана, що ми це зробимо, щоб спільними зусиллями лікарів, будівельників, уряду добудувати цей могутній ПЕТ-центр », - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

До цього уряд виділив 70 млн. грн. для завершення будівництва ПЕТ-центру.

І.КІЛЬЧИЦЬКА після відвідин онкоцентру прем`єр-міністром зазначила, що якщо виділені урядом 70 млн. грн. буде перераховано, то центр буде введено в експлуатацію до 1 січня 2010 року.

Центр для раннього виявлення онкологічних захворювань з використанням ПЕТ-технології (позитронно-емісійний томограф) створюється на території Київської міської онкологічної лікарні.

Методика застосування ПЕТ-технології дозволяє чітко розпізнавати злоякісну пухлину від доброякісної на ранній стадії. Це дає можливість своєчасно почати лікування і запобігти подальшому розвитку хвороби.