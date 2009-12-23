Полтавщина: епідемпоріг перевищено в усіх містах і районах

У всіх містах і районах Полтавської області перевищений епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації Віктор ЛИСАК.

За його словами, по медичну допомогу вчора до лікувально-профілактичних установ з приводу ГРВІ звернулося 4529 осіб, серед яких 46% дітей.

З початку епідемічного періоду в державі по області по медичну допомогу звернулося 98611 осіб (6,5% від загальної кількості населення), госпіталізовано 5317 осіб (5,4%).

Серед хворих на наявність вірусу грипу обстежено 1107 осіб, діагноз «грип А/Н1/N1» підтверджений у 10 осіб.