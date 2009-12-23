У Бердянську усі школи закрили на карантин

У Бердянську у зв`язку з різким зростанням рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції школи закрили на карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Бердянська з посиланням на головного санітарного лікаря міста Миколу ГОРДІЄНКА, "на 51-му тижні року рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Бердянську перевищив епідпоріг у 2 рази і становив 125,6 на 10 тисяч населення, при пороговому рівні - 61,5".

У зв`язку з цим надзвичайною протиепідемічною комісією ухвалене рішення про призупинення занять у школах Бердянська і позашкільних занять на території міста з 23 грудня по 5 січня 2010 р.

Вищі навчальні заклади і середні спеціальні навчальні заклади усіх форм власності Бердянська поки що продовжують роботу, проте їх керівникам рекомендовано призупиняти учбовий процес, якщо в закладі захворіють 30% студентів.

У зв`язку з карантином у школах також скасовані всі новорічні заходи.

Як повідомляв УНІАН, з 16 грудня у зв`язку із зростанням захворюваності населення на грип і ГРВІ були закриті школи у Запоріжжі і Енергодарі, де епідпоріг був перевищений ще два тижні тому.