Що рятує чоловіків від депресії

Чоловіки, які цікавляться мистецтвом і духовними цінностями, значно рідше піддаються депресії, стверджують норвезькі вчені.

У дослідженні співробітників Норвезького інституту науки і технологій взяли участь близько 50 тис. чоловік.

Як приклад учені наводять захоплення музикою, театром, малюванням та іншими видами мистецтва. Це сприяє соціалізації чоловіки, розширенню кругозору та залучення до громадського життя, що в кінцевому підсумку призводить до зменшення ризику появи психічних розладів, передають Медізвестія.

Вчені стверджують, що подібні інтереси впливають на настрій людей значно більше, ніж хороший достаток і квартира. Аналогічного зв`язку між схильністю до депресій і культурним життям у жінок вчені знайти не змогли, однак встановили, що культурна освіченість позитивно впливає на настрій як чоловіків, так і жінок.

focus.ua