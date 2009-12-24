Цей овоч допоможе схуднути
08:34, 24 грудня 2009Країна
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Дієта для повних людей
Не дивлячись на низький вміст вітамінів і мікроелементів, баклажан вигідно відрізняється від інших овочів високим вмістом ніжної клітковини
Саме клітковина відіграє важливу роль у виведенні токсинів з організму людини, у підтримці корисної мікрофлори кишечнику і зниження в ньому гнильних процесів, тим самим поліпшуючи процеси травлення.
Баклажан містить значну кількість калію, що благотворно впливає на серцево-судинну систему, стимулює виведення з організму сечової кислоти та зайвої рідини. Зважаючи на невисоку калорійність, овоч рекомендують включати в дієту людей, які страждають від зайвих кілограмів.
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