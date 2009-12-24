У шкіряному взутті - свинець і ртуть

У звичайному шкіряному взутті міститься кілька видів отруйних речовин. Про це свідчать результати тестів, проведених шведським Управлінням охорони навколишнього середовища.

Управління досліджувало матеріал приблизно 20 пар взуття, 11 з яких були куплені в Швеції і по 2 в ПАР, Уганді, Філіппінах і Білорусії.

У деяких випадках у взуттєвій шкірі був виявлений тривалентний хром, який хоч і нешкідливий у звичайних випадках, але при спалюванні або утилізації перетвориться в шестивалентний канцероген.

«Шестивалентний хром надходить в організм через легені і шкіру, забруднює водойми, завдає шкоди людині і іншим організмам», - заявив керівник дослідницького проекту Андреас Преводнік.

У двох парах взуття були виявлені канцерогенні фарби, які також є сильними алергенами. Разом з потом на ногах вони можуть потрапляти в організм людини.

Крім того, у взутті були знайдені миш`як, свинець і ртуть. У Швеції існує заборона на ртуть, і її присутність у споживчих товарах є порушенням закону.

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