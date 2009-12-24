Китайські хірурги переплутали ноги хворого
08:56, 24 грудня 2009Країна
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Прооперували здорову ногу
Хірурги однієї з клінік у провінції Хубей під час операції переплутали ноги 84-річного пацієнта і прооперували йому здорову кінцівку.
Лікарі переплутали праву і ліву нижні кінцівки і вшили в здорову ногу металеву пластину.
Тепер чоловікові доведеться перенести ще дві складні операції. Спочатку виймуть металеву пластину із здорової ноги, а потім вшивають конструкцію в хвору ногу.
Сім`я потерпілого вже подала запит на виплату компенсації.
На даний момент горе-лікарі відсторонені від роботи. Проводиться розслідування.
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