Китайські хірурги переплутали ноги хворого

Хірурги однієї з клінік у провінції Хубей під час операції переплутали ноги 84-річного пацієнта і прооперували йому здорову кінцівку.

Лікарі переплутали праву і ліву нижні кінцівки і вшили в здорову ногу металеву пластину.

Тепер чоловікові доведеться перенести ще дві складні операції. Спочатку виймуть металеву пластину із здорової ноги, а потім вшивають конструкцію в хвору ногу.

Сім`я потерпілого вже подала запит на виплату компенсації.

На даний момент горе-лікарі відсторонені від роботи. Проводиться розслідування.

www.aif.ru