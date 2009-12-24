ВООЗ починає розповсюдження вакцини проти «свинячого» грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я приступає до розповсюдження безкоштовної вакцини проти вірусу грипу А/H1N1.

Про це на брифінгу в Женеві заявив прес-секретар ВООЗ Грегорі ХАРТЛЬ, повідомляє Центр новин ООН.

Г.ХАРТЛЬ зазначив, що раніше у списку перших одержувачів вакцини був також Афганістан. Але черговість поставок залежить і від здатності ВООЗ доставити вакцину в країну, і від можливостей місцевої влади забезпечити її розподіл.

Поставки до Азербайджану і Монголії почнуться вже наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, що Всесвітня організація охорони здоров`я готова надати Україні у вигляді гуманітарної допомоги 5 млн. доз пандемічної вакцини, що дозволить зробити щеплення близько 10% населення.