Затверджено Нацкомісію з радіаційного захисту населення

Верховна Рада України затвердила чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 323 народних депутати з 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Чисельний склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України становитиме 45 осіб.

Комісія формується із числа провідних вчених та спеціалістів з питань радіаційної гігієни, радіаційної медицини, дозиметрії, радіобіології, радіоекології, сільгоспрадіології, ядерного законодавства, які працюють у сфері протирадіаційного захисту людини і навколишнього природного середовища та ядерної і радіаційної безпеки.

Запропонований персональний склад формувався на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук.

Високий фаховий рівень кандидатів засвідчується їх науковими званнями та ступенями, а також кількістю публікацій з відповідних проблем.

Кандидатури до персонального складу НКРЗУ погоджено з Президією Національної академії наук України.