Солодкі і калорійні продукти зберігають в тілі жир

Висококалорійні продукти харчування активують гени, які зрештою розвивають хронічне ожиріння. Учені встановили, що харчування, збагачене жирами і цукром, фактично включає гени, що дозволяють органам зберігати дуже багато жиру. Це означає, що чим частіше їсти такі продукти, тим важче позбавитися надмірної ваги, оскільки жири, калорії і цукор в їжі буквально перетворять тіло в місце для величезної кількості жирів, пояснюють дієтологи.

Дослідники Федерації американських товариств експериментальної біології з`ясували, що висококалорійні продукти з високими рівнями цукру і жирів стимулюють роботу так званого каппа-опіоїдного рецептора, що грає важливу роль в метаболізмі жирів в організмі. При активації цього рецептора організм здатний утримувати і зберігати значно більше жиру.

Біологи провели лабораторні випробування на двох групах мишей: у однієї генетично відключили рецептор, у іншої ні. Всім гризунам давали протягом 16 тижнів продукти, збагачені жирами і цукром. Було зафіксовано, що тварини з відключеним рецептором зберігали в тілі значно менше харчових жирів і не набирали вагу.

ami-tass.ru