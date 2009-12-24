Чоловіка швидше розбудить настирлива муха, ніж плач дитини

Сплячого чоловіка швидше розбудить настирлива муха, ніж плач його власної дитини. Такого висновку дійшли учені, що дослідили корисні властивості сну і що попутно створили класифікацію подразників, здатних його порушити. Про це повідомила британська газета "Дейлі телеграф".

Втім, дзижчання комахи для представника сильної половини людства - не найперша причина пробудження. Набагато швидше і частіше чоловік прокинеться від звуку автомобільної сигналізації, що спрацювала. На другому місці серед подібних "нежданих будильників" опинилося завивання вітру. Муха, яка своїми піруетами має більше шансів перервати чоловічий сон, ніж неспокійна дитина, зайняла третій рядок цього списку. В той же час, для жінки немає могутнішого звуку, який би міг порушити її сновидіння, ніж крик її малюка.

govoritmoskva.ru