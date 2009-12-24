Херсонська облрада запровадила "комендантську годину" для дітей
11:08, 24 грудня 2009Країна
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Взимку - до 21.00
Херсонська обласна рада ввела обмеження на перебування дітей на вулиці без супроводу дорослих.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати облради ухвалили вчора.
Зокрема, внесено зміни до обласної програми боротьби з дитячою бездоглядністю і безпритульністю на 2006-2010 роки, затвердженої облрадою 17 березня 2006 року.
Облрада ввела обмеження на перебування дітей на вулиці без супроводу дорослих до 22.00, взимку – до 21.00. Контроль за виконанням рішення покладено на правоохоронні органи, державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Також облрада передбачила випуск спеціальної агітаційної продукції.
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