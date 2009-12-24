У Польщі за тиждень захворюваність на грип знизилася вдвічі

У Польщі за останні сім днів кількість захворювань на грип зменшилася до 38,8 тисяч із 72 тисяч за попередній тиждень, повідомив польський Державний інститут громадського здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними інституту, котрий веде відповідний моніторинг захворювань, у перший тиждень грудня лікарі зафіксували 96 тисяч захворювань на грип та підозр на цей вірус, а наприкінці листопада 134 тисяч таких випадків.

Згідно з оприлюдненими даними, з 16 по 22 грудня у Польщі в середньому на 100 тисяч населення хворіло 14,5 тисячі чоловік, в той час, як тиждень раніше – 23,6 тисячі.

Експерти прогнозують ще дві хвилі захворювань, перша, що очікується після Різдвяно-новорічних свят, а друга за два-три місяці.

За даними інституту, у 13 померлих поляків за останній тиждень виявлено вірус A/H1N1.

Довідка УНІАН. Польське міністерство охорони здоров’я вважає набагато небезпечнішим звичайний грип, за новий A/H1N1, від якого у Польщі з травня до половини листопада цього року не помер жоден із понад 200 хворих.

Більше того, перебіг хвороби від цього грипу була набагато „лагіднішою” за звичайний грип.

З кінця листопада після початку епідемії грипу в країні у країні зареєстровано перші смертельні випадки у хворих, в яких виявлено цей вірус.

За останніми даними, загалом у Польщі підтверджено наявність вірусу A/H1N1 в 1200 поляків, 30 з яких померло.

Лікарі однозначно не називають причиною смерті власне новий вірус, зауважуючи, що в померлих був ослаблений імунітет, а також інші хронічні захворювання.