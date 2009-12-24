У Росії з пачок сигарет зникне попередження МОЗ

З 26 грудня цього в Росії набуде чинності новий технічний регламент для виробників тютюнових виробів.

Згідно з документом, замість традиційної формули - МОЗ попереджає: куріння небезпечне для вашого здоров`я - застереження на пачки будуть наноситися відповідно до рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну.

За правилами організації, на лицьовій стороні пачки 30% площі має бути відведено під напис Куріння вбиває.

Не менше половини зворотного боку пачки повинен займати напис, що конкретизує шкоду від вживання тютюну: Куріння провокує викидні, Куріння призводить до раку легенів, Куріння сприяє імпотенції і т.д.

На внесення відповідних коректив у виробництво тютюновим компаніям виділено півроку. Вже з 26 червня 2010 року виробництво сигарет за старим стандартом буде заборонене.

Втім у продажі сигарети в старих пачках можуть залишатися ще протягом року - до кінця червня 2011-го.

Наразі в Росії налічується приблизно 40 мільйонів курців. Вживати тютюнові вироби росіяни починають в середньому з 13 років. Половина дорослого населення країни викурює не менше пачки сигарет за день.

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