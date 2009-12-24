Різдвяний шопінг може замінити заняття у спортзалі

Передсвяткова біганина в пошуках подарунків нічим не гірша від занять у фітнес-клубах. Дві години інтенсивного шопінгу дозволяє «спалити» калорії від шматочка святкового тортика.

Передсвяткові походи по магазинах за кількістю спалених калорій нічим не поступаються відвідуванню спортзалів. До такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного на замовлення відомої британської торгівельної мережі «Джон Льюіс».

У середньому за годину такої магазинної біганини можна спалити 200-300 калорій. А якщо, здійснюючи такі мандри універмагами чи торгівельними центрами, віддати перевагу пересуванню не ескалаторам та ліфтам, а звичайними сходами, то обсяг затраченої енергії зростає до 300-350 калорій за годину, стверджують автори дослідження.

Як з’ясували експерти, півторагодинні закупи дорівнюють спаленню порції калорій, отриманих від шматочка індички чи склянки вина. А за дві години магазинної біганини можна «спустити жирок» від порції тортика. Тому дослідники рекомендують планувати максимальний за тривалістю шопінг.

Згідно з дослідженням, близько третини опитаних британців проводять в магазинах понад три години, купуючи подарунки та інші речі до Різдва. Причому жінки для цього в середньому пробігають більший кілометраж, аніж чоловіки. Якщо магазинний шлях, пройдений представниками сильної статі дорівнює 4,5 кілометра, то жінкам потрібно подолати відстань у сім і більше кілометрів.

Тож, навіщо витрачати гроші на походи до фітнес-студій, запитують винахідливі підприємці. Мовляв, витрачайте їх краще в магазинах і з користю для здоров’я!

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