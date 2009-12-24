Запоріжжя: з початку епідемії захворіло понад 120 тис осіб

У Запорізькій області з початку епідемії (з 29.10.09 р.) на грип і ГРВІ захворіли понад 120 тис. чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, "на сьогодні число хворих на грип і ГРВІ на території регіону становить 122 тис. 549 чоловік".

При цьому, за даними облСЕС, стан здоров`я 4 351 хворого був настільки тяжким, що вимагав госпіталізації.

"На сьогодні 3 009 з 4 351 госпіталізованих уже виписані. Інші продовжують проходити лікування. З них 14 - у реанімації (4 - на штучній вентиляції легенів), 9 чоловік померли", - повідомили в облСЕС.

Дітей серед загиблих немає, проте саме ситуація із захворюваністю цієї групи населення - громадян до 18 років, на сьогодні викликає найбільші побоювання лікарів, що пояснюється різким зростанням захворюваності серед дітей і підлітків останнім часом.

"Так за минулу добу на території області на ГРВІ і грип захворіли 5 701 людина, і майже половина з них - 2 655, що звернулися за меддопомогою у зв`язку із симптомами грипу і ГРВИ - жителі області віком до 18 років. Серед госпіталізованих 204 чоловіки, дітей понад 50% - 109 пацієнтів", - пояснили в облСЕС, зазначивши, що після запровадження карантину в школах рівень захворюваності серед учнів почав поступово знижуватися, проте в медустанови почало звертатися більше пацієнтів цієї вікової категорії у більш тяжкому стані.