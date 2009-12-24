У Британії продають героїн, заражений сибіркою

Глазго померли від ін`єкцій героїну, зараженого спорами сибірки, влада розслідує причини інциденту.

Ще двоє наркоманів з симптомами зараження сибіркою госпіталізовані і зараз лікуються в шотландських лікарнях.

Органи охорони здоров`я попереджають осіб із залежністю про небезпеку, що загрожує їм новою небезпекою. "Ін`єкції наркотиків вкрай ризиковані та небезпечні. Можлива наявність в дозах героїну сибірської виразки робить ін`єкції ще більш ризикованими і небезпечними", - заявив представник британського МОЗ Сайєд Ахмед.

Шотландські медики спільно з поліцією почали розслідувати причину появи на вулицях Глазго цього наркотику.

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