У Британії продають героїн, заражений сибіркою
14:16, 24 грудня 2009Країна
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Влада розслідує причини інциденту
Глазго померли від ін`єкцій героїну, зараженого спорами сибірки, влада розслідує причини інциденту.
Ще двоє наркоманів з симптомами зараження сибіркою госпіталізовані і зараз лікуються в шотландських лікарнях.
Органи охорони здоров`я попереджають осіб із залежністю про небезпеку, що загрожує їм новою небезпекою. "Ін`єкції наркотиків вкрай ризиковані та небезпечні. Можлива наявність в дозах героїну сибірської виразки робить ін`єкції ще більш ризикованими і небезпечними", - заявив представник британського МОЗ Сайєд Ахмед.
Шотландські медики спільно з поліцією почали розслідувати причину появи на вулицях Глазго цього наркотику.
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