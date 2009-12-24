Львівським матерям-героїням досі не виплатили належні гроші

Цього року почесне звання «Мати-героїня» отримали 82 львів’янки, однак до цього часу вони не отримали належні їм за законом грошові винагороди, попри публічні обіцянки вищих посадових осіб України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на сесії Львівської міської ради міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Під час сесії міський голова Львова оприлюднив своє звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо критичної ситуації із виплатою винагород матерям-героїням.

У своєму зверненні мер Львова наголошує на тому, що «попри прийняті постанови та публічні обіцянки вищих посадових осіб України, в нашій державі продовжується практика невідповідності слів із дійсністю».

За його словами, прикладом цього є критична ситуація, що склалась довкола виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», «адже попри Укази Президента України та постанови Кабінету міністрів України кошти на рахунки міської ради для проведення необхідних проплат досі не надійшли».

А.САДОВИЙ поінформував, що з метою виділення у 2009 році бюджетних коштів, передбачених на виплату одноразової винагороди «Матерям-героїням», управлінням соціального захисту Львівської міської ради подано заявки на виділення цих коштів для 82 осіб. Розмір одноразової грошової винагороди жінкам, яким у 2009 році присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», становить 6690 грн. Загальна сума, необхідна для виплати одноразової грошової винагороди у 2009 році становить 548 580 грн.

«У відповідь на моє звернення до прем’єр-міністра України (лист від 01.12.2009 №1.3 вих. - 90) Ю.ТИМОШЕНКО доручено міністру України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрію ПАВЛЕНКУ, міністру праці та соціальної політики України Людмилі ДЕНІСОВІЙ та голові Львівської ОДА Миколі КМІТЮ «вжити заходів щодо вирішення питання виплати одноразової винагороди та про результати поінформувати Кабінет міністрів та Львівського міського голову».

Натомість, досі управління соціального захисту Львівської міської ради не отримало необхідну суму коштів. А відтак, не може провести виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», йдеться у тексті звернення міського голови направленого на адресу президента та прем‘єр-міністра держави.

“Зважаючи на пріоритетність підтримки багатодітних сімей в Україні та у Львові зокрема, укріплення значущості почесного звання України «Мати-героїня» - «просимо вжити термінових заходів щодо здійснення необхідних проплат», – йдеться у зверненні міського голови.