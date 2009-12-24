Чи буде у столиці міський центр дитячої нейрохірургії?

Депутати Київради підтримали створення Київського міського центру дитячої нейрохірургії на вул. Шовковична, 39/1.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. Проект рішення підтримали 106 з 114 присутніх в залі депутатів.

Новостворений центр віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА. Медичний заклад розміститься в сьомому корпусі за вказаною адресою, де для його розміщення передбачено два поверхи, що становить понад 2,5 тис. кв. метрів.

Депутати затвердили статут Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Як йдеться в цьому документі, міський центр дитячої нейрохірургії є бюджетною неприбутковою установою.

Рішення реалізується в межах ліміту штатів закладів охорони здоров’я міста. Для забезпечення роботи центру необхідно виділення додаткових асигнувань в сумі 30 млн. грн. для придбання необхідного обладнання.

У пояснювальній записці до підготовленого проекту рішення зазначається, що щорічно в Києві черепно-мозкові травми отримують близько 5 тис. дітей, які потребують екстреної нейрохірургічної допомоги. Приблизно така ж кількість дітей потребує планової нейрохірургічної допомоги внаслідок наявності у них епілепсії, пухлин мозку, вроджених вад тощо.

З 1995 року по травень 2009 планова та ургентна меддопомога дітям з нейрохірургічною патологією надавалась у ДП «Інститут нейрохірургії ім. академіка Ромоданова АМН України». Враховуючи те, що зазначений заклад фінансується з бюджету державного рівня, часто поставала проблема відшкодування витрат при наданні ним медичної допомоги дітям Києва та фактично унеможливлювала вплив органу управління охорони здоров’я столиці.

З 25 травня 2009 року, після відмови Інституту ім. Ромоданова в наданні ургентної допомоги дітям з черепно-мозковими травмами у зв’язку з виходом з ладу комп’ютерного томографа медична допомога дітям столиці надається за рахунок десяти дитячих нейрохірургічних ліжок, тимчасово розгорнутих на базі Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району із залученням спеціалістів Олександрівської міської клінічної лікарні та інших лікарень міста. В столиці фактично припинено надання планової нейрохірургічної допомоги дітям.

Все це обумовило необхідність прийняття рішення про створення окремого міського центру дитячої нейрохірургії, говориться в пояснювальній записці.