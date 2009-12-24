У Києві продовжують закривати школи на карантин

Cтаном на 24 грудня 2009 року, за інформацією Головного управління освіти та науки КМДА, у зв’язку з підвищенням захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ, 38 (7,4%) столичних загальноосвітніх навчальних закладів закрито на карантин.

Крім того, у 90 навчальних закладах закрито 1039 класів (11,9%) (сьогодні у порівнянні з попереднім днем закрито ще класи у СШ № 317 Святошинського району).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За інформацією, наданою Головним санітарним лікарем м. Києва Анатолієм ПОНОМАРЕНКОМ, рішення про обмежувальні заходи, як у цілому по школі, так окремо по класах, застосовуються головними державними санітарними лікарями районів за темпами наростання захворюваності, починаючи від 30 % хворих дітей (класу, школи).

У школах, які продовжують навчання (сьогодні відновлено заняття у СЗШ № 13 Святошинського району) посилені профілактичні та протиепідемічні заходи: регулярне вологе прибирання з використанням антисептичних засобів, провітрювання тощо. Крім того, проводяться рейдові перевірки щодо дотримання протиепідемічного режиму, здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей. Обмежено проведення масових заходів та доступ сторонніх осіб до закладів освіти. Активно проводиться санітарно-просвітницька робота з питань профілактики грипу та ГРВІ. Медичні кабінети навчальних закладів забезпечені необхідною кількістю марлевих пов’язок та медичних препаратів для надання медичної допомоги дітям та персоналу.

Одночасно у КМДА нагадують, що з 26 грудня 2009 року розпочнуться зимові канікули, які триватимуть до 9 січня 2010 року. До шкіл діти повернуться 11 січня 2010 року.