У Севастополі рівень захворюваності на ГРВІ і грип знижується, однак ще у двох випадках підтверджено вірус А/H1N1, і тепер в місті - три такі випадки.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Міського центру здоров`я, за останню добу в місті захворіли на ГРВІ 670 осіб., з них 276 дітей. Госпіталізовано 31 особу, з них 20 дітей. За добу клінічно діагностовано 61 випадок сезонного грипу. Крім того, за добу результати вірусологічних досліджень матеріалу від двох померлих севастопольців у лабораторії вірусології і СНІДу Центральної СЕС Міністерства охорони здоров`я України підтвердили наявність вірусу грипу А/H1N1.

Показник захворюваності на ГРВІ у Севастополі на 23 грудня становив 110,6 на 10 тис. населення (епідпоріг - 100 на 10 тис. населення). Показник захворюваності на ГРВІ у Севастополі на 22 грудня становив 116,7 на 10 тис. населення.

Як повідомляв УНІАН, рішенням міської надзвичайної протиепідемічної комісії до 25 грудня було подовжено карантин у школах і вищих навчальних закладах міста (11 грудня його було оголошено вдруге за нинішні осінь-зиму, на період з 11 по 20 грудня).

11 грудня у Севастополі стало відомо про перший підтверджений випадок захворювання жителя міста (чоловік близько 60 років) пандемічним грипом. Хворий помер наприкінці листопада.