В Україні презентують концепцію реформування медицини

12 січня в Україні буде презентовано концепцію реформування медичної галузі.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на відкритті реконструйованої консультативної поліклініки Дніпропетровської обласної лікарні.

«12 січня ми будемо оголошувати про початок цієї реформи», - наголосив Президент. За його словами, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ зробить національну доповідь щодо цієї реформи. «Щоб вона (охорона здоров’я – УНІАН) була дійсно європейською», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що серед іншого необхідно оптимізувати витрату коштів, які йдуть на медицину: «Щоб ми не витрачали 40% коштів, які жодного відношення не мають до охорони здоров’я».