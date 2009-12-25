Думки вголос допомагають розв’язувати задачі

Роздуми вголос при вирішенні математичних завдань допомагають швидше і з більшою ймовірністю знайти правильну відповідь, стверджують дослідники Університету Гранади / Іспанія / і Університету Анд / Венесуела /. Крім того, малювання чи будь-яке графічне зображення задачі теж робить свій позитивний внесок у вирішення проблеми.

Для експерименту вчені проаналізували роботу студентів, які навчаються за спеціальністю обчислювальної математики, яким запропонували вирішити складне завдання. Під час цього процесу робилися відеоспостереження. Виявилося, що ті учасники, які розмірковували вголос і робили замальовки, намагаючись вирішити завдання, з успіхом виконували завдання швидше.

Як сказав професор Хосе Луїс Вільєгас Кастельянос, думки вголос полегшують розуміння концепції поставленої задачі та її умов і стимулюють гнучкість і універсальність мислення.

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