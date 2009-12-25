Які соки найкорисніші

Багато хто вважає, що будь-який сік корисний для здоров`я. Але різниця між »хорошим» і «поганим» соком величезна. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд фруктових і овочевих соків і їх користь для здоров`я.

Овочеві соки

Вичавлюючи овочевий сік, Ви допомагаєте суспільству, вірніше спільноті своїх внутрішніх органів, вводячи додаткову кількість поживних речовин рослинного походження в свій раціон. Наприклад, томатний сік містить лікофен, який, згідно з деякими дослідженнями, знижує ризик раку простати. Буряковий сік знижує артеріальний тиск. Взагалі, овочевий сік з м`якоттю повний клітковини, так необхідної нам для своєчасного ходіння в туалет і зниження почуття голоду. До того ж, в овочевих соках менше цукру і калорій, ніж у їх фруктових аналогах.

Фруктовий напій або нектар

Мабуть, найгірше, що існує на ринку безалкогольних напоїв після коли, це фруктові нектари. Ці сурогати містять дуже мало соку і розведені, чим завгодно.

100% фруктовий сік

Незважаючи на те, що натуральні фруктові соки, особливо власного приготування, містять велику кількість вітамінів і антиоксидантів, кількість фруктози там теж зашкалює. Тому, пийте не більше однієї склянки соку на день або розводьте навпіл з водою.

Найкраща альтернатива натуральним фруктовим соків - фрукти

З`їдаючи шматочок яблука зі шкіркою ми також з`їдаємо небагато клітковини, яка сповільнює засвоєння цукру нашим організмом. Це, у свою чергу, не призводить до різкого підвищення цукру в крові (і ризику діабету 2 типу). Тому, якщо у вас немає проблем із зубами - жуйте фрукти.

Гранатовий сік

Якщо ви випиваєте склянку фруктового соку на день, то нехай це буде вітамінна бомба, на зразок гранатового соку. Цей сік по праву вважається найбільш корисним через високий вміст антиоксидантів, що запобігає раку і поліпшує роботу мозку.

Журавлинний сік

Журавлинний сік зміцнює імунну систему завдяки вітаміну С, а також є народним засобом від запалення сечового міхура.

Чорничний сік

Експерименти на тваринах свідчать, що чорничний сік покращує роботу мозку і перешкоджає старінню мозкових клітин і тому є гарним профілактичним засобом від старечого маразму і хвороби Альцгеймера.

Вишневий сік

Вишневий сік має протизапальні властивості, а ще якщо пити його до тренування, можна знизити біль у м`язах після фізичного навантаження.

Виноградний сік

Всі ми чули, що трохи червоного вина корисне для серця. Те ж саме стосується і виноградного соку, правда важливо вичавлювати сік разом зі шкіркою і насінням, оскільки вони є додатковим джерелом вітамінів і клітковини.

Відвари з сухофруктів

Відвари з сухофруктів, що включають чорнослив, урюк, сушені яблука та груші - це давній народний засіб від запорів. Але на цьому цілющі властивості відварів не вичерпуються. Антиоксиданти, залізо і калій доповнюють букет мікроелементів цього цілющого напою.

Сподіваємося, що ця інформація трохи допоможе вам у виборі здорового напою на кожен день!

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