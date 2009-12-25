Суперкорисна маслинова олія

5 причин мати вдома оливкову олію: 1. В оливковій олії навіть при багаторазовій термічній обробці не з`являються канцерогени.

2. Вона знижує рівень "поганого" холестерину, одночасно зберігаючи «хороший», що допомагає запобігти атеросклерозу, а також деяким видам раку.

3. Завдяки високому вмісту олеїнової кислоти, оливкова олія краще за інші переноситься шлунком, полегшуючи травлення.

4. За вмістом основних жирних кислот нагадує материнське молоко, тому рекомендується для харчування дітей. Впливає на мінералізацію, розвиток і кальцифікацію кісткових тканин, уповільнює процес старіння клітин - це особливо важливо для літніх людей.

5. Оливкова олія Extra Virgin допомагає схуднути - це доведено науковим дослідженням про генетику харчових продуктів (Наваррський університет, Іспанія).

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