В Україні введуть мораторій на всиновлення дітей іноземцями?

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності наполягає на запровадженні мораторію на всиновлення українських дітей іноземцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі цього комітету, депутати створили робочу групу для детального вивчення ситуації щодо контролю за долею всиновлених та вивезених з України дітей, а також ухвалили рішення винести на розгляд ВР проект постанови про запровадження тимчасової заборони на усиновлення українців іноземними громадянами.

Члени Комітету визнали незадовільною роботу державних контролюючих органів, що мають опікуватися долею українських дітей, яких усиновили та вивезли закордон іноземці. Зокрема, МВС, прокуратури, Міністерства з питань сім‘ї, молоді та спорту, СБУ, Служби зовнішньої розвідки.

Впродовж 18 років української незалежності іноземцями було усиновлено та вивезено за кордон 20 тис. 546 українських дітей. До 36 країн світу. Найбільше – до США, Італії, Іспанії та Франції.

Між тим подальша доля усиновлених дітей майже завжди залишається невідомою, констатували члени профільного комітету. Повна відсутність контролю за дітьми призводить до злочинних наслідків.