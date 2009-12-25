Американець заразив свого собаку на грип H1N1

Собака жителя передмістя Нью-Йорка заразився грипом H1N1, повідомляє MSNBC. За припущенням ветеринарів, інфекція передалася тварині від господаря.

Хазяїн привіз собаку, який є сумішшю лабрадора і дворняги, у ветеринарну клініку в місті Бедфорд Хілл, штат Нью-Йорк 13 грудня. За словами господаря, 13-річний кобель кашляв протягом кількох днів.

Співробітник клініки Девід Сакс (David Sachs) прийняв рішення провести аналізи на грип H1N1, так як господар пса повідомив, що раніше перехворів цією інфекцією. Аналізи, проведені двома незалежними лабораторіями, підтвердили наявність у собаки збудника нового грипу.

За словами ветеринара Джулії Стеффенс (Julie Steffens), яка оглядала тварину у вівторок, собака одужала не повністю, але почуває себе краще.

Представник Американської асоціації ветеринарії (American Veterinary Medical Association) Майкл Сан-Філіппо заявив, що це перший випадок зараження собаки новим грипом на території США. За словами Сан-Філіппо, серед домашніх вихованців вірус грипу H1N1 раніше знаходили тільки у кішок та тхорів. Ветеринар відзначив, що свідчення передачі інфекції від домашніх тварин до господарів поки не виявлені.

medportal.ru