У Мексиці роблять масаж кактусом

У мексиканському готелі Four Seasons Resort Punta Mita в спа-центрі Apuane Spa почали пропонуватися процедури, засновані на давніх звичаях індіанців племені Хуічол, повідомляє Аlltravels.

У масажі Hakali використовують листя опунції, яке виділяє сік, багатий на вітамін С, і алкогольний напій із соку агави кульці, споріднений текілі, який також традиційно застосовується для очищення та пом`якшення шкіри.

Під час процедури на шкіру клієнта кладуть розігріті листки кактуса з попередньо видаленими колючками, цілющі властивості яких допомагають розслабитися і відновити сили. Процедура виконується за традиційними техніками тайського, лімфатичного і акупунктурного масажу.

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