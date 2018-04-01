Найбожевільніші «ліки» в історії медицини

Напевно, у кожного з нас хоча б раз виникало відчуття, що лікуючі нас лікарі нічого не розуміють в лікуванні. За всю історію медицини було безліч безглуздих і навіть смішних способів лікування. Нижче наведемо 10 найдивовижніших і незвичайних серед них.

10. Болезаспокійливий сироп для дітей

Напевно, в 19 столітті люди були дуже стурбовані проблемами церкви і держави, якщо винайшли цілу серію «болезаспокійливих сиропів». При цьому було заявлено, що ліки абсолютно безпечні для здоров`я. Але насправді, пляшка з диво-засобом містила величезну кількість наркотичних речовин. Точніше кажучи, у кожній з них було 65 міліграм чистого морфію!

Після довгого часу газета New York Times вирішила опублікувати критичну статтю про ці ліки, сказавши, що в них містяться сульфат, гідрохлорид морфію, хлороформ, кодеїн, героїн, опіум, гашиш. Тому немає нічого дивного в тому, що багато дітей вмирали від подібного «лікування».

9. Ртуть

Доктор Роберт Патрік (Robert Patrick) практикував лікування ртуттю, заявляючи, що нею можна вилікувати практично всі хвороби. Як відомо нині, ртуть - це отрута. Симптоми отруєння нею - біль в ділянці грудної клітки, проблеми з серцем і легенями, кашель, сильні спазми м`язів, розлад свідомості, галюцинації і багато іншого. Але, схоже, у той час ці серйозні наслідки дії ртуті не особливо турбували людей, навіть не дивлячись на те, що від подібного лікування гинули люди. Більш того, за допомогою ртуті на той момент намагалися вилікувати навіть сифіліс.

8. Героїн - ліки від кашлю

Страшно повірити в той факт, що в 19 столітті люди лікували кашель, вживаючи героїн, адже ми ж ніколи не скажемо: «Щось я захворюю, потрібно прийняти героїн, і кашель мине». Не варто зайвий раз пояснювати, наскільки небезпечний і отруйний героїн. Тим не менш, на той момент цей наркотик вважався нешкідливим «аспірином», здатним позбавити будь-яку людину від кашлю.

7. Лікування імпотенції за допомогою електричних ременів

У 19 столітті, згідно з рекламою, різноманітні електричні ліжка і ремені могли вилікувати чоловіка від імпотенції. Зростає ціла індустрія з виробництва таких ременів для чоловіків. Тим не менш, використовувати цей винахід було вельми проблематично, а точніше, неймовірно боляче. Так, крики перших покупців диво-ременів було чути в сусідніх містах.

6. Препарування мозку

Тільки уявіть собі: ви прийшли до психіатра зі своєю проблемою. Він вас слухає, роблячи записи і киваючи головою. Потім він вимовляє: «Думаю, я знаю, як вирішити вашу проблему. Покладу Я оце у ваші очі, потім в мозок, використовуючи ось цей молоток. Потім я угвинчу це, відрізавши частину мозку, і тоді ви і не пригадаєте про те, що таке депресія ». Саме так у 1940-х роках і пропонували вирішити ваші «душевні» проблеми. Препарування мозку було дуже популярне в першій половині 20 століття і вважалося лікуванням будь-якого психічного недугу. Тому, хто винайшов цей спосіб, дали Нобелівську премію в 1949 році. Але перш ніж зрозуміли, що вживлення шпильки в мозок - не кращий спосіб вирішення життєвих проблем, близько 70000 людям була зроблена лоботомія (препарування мозку).

5. Уринотерапія

Виявляється, в історії людства знайшлося безліч людей, хто вірив в чарівні властивості сечі. Вважалося, що цим способом можна було вилікувати цілий ряд захворювань, і, більш того, вживаючи сечу, людина могла зберегти своє здоров`я міцним. Найцікавіше, мабуть, те, що на відміну від перерахованих способів лікування різних захворювань уринотерапія існує і до цього дня. Хоча немає жодного наукового доказу того, що вживання сечі може сприяти лікуванню якого-небудь захворювання.

4. Кровопускання

Кровопускання було одним з найпопулярніших методів лікування за всю історію медицини. Греки першими використовували цей спосіб, який був популярний аж до 19 століття. Кровопускання, як багато хто вірив, могло позбавити людину практично від будь-якої недуги. Вважалося, що в крові людини містилося 4 основних речовин, кожна з яких була першопричиною всіх хвороб, а, зробивши кровопускання, людина позбавлялася від однієї з хвороб.

3. Пігулки для втрати ваги

Час, коли повні жінки були в моді, минув. У 20 столітті нав`язливою ідеєю жінок стало бажання схуднути. З`явилися різноманітні дієтичні пігулки, які обіцяють дамам допомогти позбавитися від ненависних кілограмів. Проте, втративши вагу, у жінки, як правило, з`являються величезні проблеми зі здоров`ям, а це і серцеві захворювання, сліпота, народження мертвих дітей, а в деяких випадках навіть смерть. У 1950-60х роках у жінок, що приймали такі пілюлі, виникала залежність, і вони вже не могли припинити приймати ці пігулки. А в 20-30-ті роки двадцятого сторіччя продавали дієтичні пігулки, в яких містилися яйця солітерів.

2. Трепанація черепа

Трепанація черепа - це операція, при якій в голові людини за допомогою пили робиться отвір. Це достатньо стародавня медична процедура. Історично склалося, що її використовували для лікування мігрені. Але насправді просвердлена дірка (зазвичай без якої-небудь анестезії) в голові людини, не здатна позбавити її від головних болів або інших проблем. Племена Incans і Mayans використовували трепанацію в косметичних цілях. На сьогоднішній день не дивлячись ні на що, ця процедура досі використовується деякими "фахівцями».

1. Лікування жіночої істерії

Всі чоловіки знають, а жінки не визнають того, що останні є неймовірно капризними створіннями. Фахівці 19 століття вважали, що це навіть є симптомом серйозного медичного захворювання (нарівні з нервозністю і дратівливістю).

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