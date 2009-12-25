Упаковані подарунки небезпечні для здоров'я

У результаті недавнього дослідження, проведеного на території США, у число потенційних небезпек під час свят увійшла упаковка від подарунків, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Опитування, проведене серед жителів штату Пенсільванія показало, що від "пакувального гніву" за кілька останніх років постраждало близько 17 відсотків населення. Справа в тому, що причиною використання "броньованої" упаковки стала боротьба виробників з магазинними крадіжками. Простіше кажучи, щоб товару не "приробили ноги", його треба як слід загорнути.

А бідні покупці змушені брати в тремтячі від нетерпіння руки ніж і чіплятися в пластикову упаковку зубами, аби дістатися до самого заповітного. А іноді для того, щоб розколоти "міцний горішок", доводиться використовувати навіть викрутку або ножівку. Наприклад, на те, щоб відкрити коробку з лялькою "Барбі", може піти до 15 хвилин.

Американські лікарі опублікували список рекомендацій, які повинні допомогти не опинитися на лікарняному ліжку. По-перше, при використанні ножа або іншого гострого предмету, ріжте від себе. По-друге, ножиці повинні бути з закругленими кінцями. По-третє, надягайте захисні рукавички. По-четверте, не відкривайте "неприступну" упаковку в місцях скупчення людей. І нарешті, не фіксуйте предмет за допомогою ніг.

Згідно з даними Бюро перепису населення США, американці отримують фізичні ушкодження через "вперті" упаковки вдвічі частіше, ніж під час катання на скейтборді. Терміном "пакувальний гнів" позначається стан, який може оволодіти людиною під час невдалих спроб розкрити придбаний товар.

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