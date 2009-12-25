В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням туберкульозу - фахівці
Захворюваність зменшилася на 2,5% на 100 тисяч населення... Зменшилася також і смертність від усіх форм туберкульозу... Якщо візьмемо останні статистичні дані за 2008 рік і порівняємо з 2007 роком, то із 46 статистичних показників 35 поліпшилися, а 11 продовжують знижуватися...
З 2006 року в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням туберкульозу.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник директора Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. Яновського Василь МЕЛЬНИК.
“Захворюваність зменшилася на 2,5% на 100 тисяч населення. Зменшилася також і смертність від усіх форм туберкульозу - на 1,37%”, - сказав В.МЕЛЬНИК.
За його словами, епідемічні показники почали вирівнюватися порівняно з минулими роками.
“Якщо візьмемо останні статистичні дані за 2008 рік і порівняємо з 2007 роком, то із 46 статистичних показників 35 поліпшилися, а 11 продовжують знижуватися”, - зазначив В.МЕЛЬНИК.
Разом із тим він повідомив про зростання кількості осіб, хворих одночасно на туберкульоз та ВІЛ.
“Тут ситуація погіршується, зростає смертність...”, – наголосив В.МЕЛЬНИК, підкресливши, що поки в Україні не стабілізується ситуація із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, лікарі не зможуть повністю взяти під контроль епідемію туберкульозу.