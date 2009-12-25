У найближчі дні в Україні йтимуть дощі

Завтра, 26 грудня, на території України очікується хмарна погода з опадами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях дощ з переходом у мокрий сніг, вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні опади; температура вночі і вдень 0-5° тепла.

На решті території дощ, вночі на півночі Лівобережжя, в центральній, південній, а вдень у східній частині та в Криму місцями сильний дощ; температура протягом доби 2-7° тепла, у південних областях вдень до 10° тепла; в Криму вночі 7-12°, вдень 10-15° тепла.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та півночі, окремі пориви 15-20 м/с, в Карпатах та горах Криму до 24 м/с.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, дощ. Температура вночі та вдень по області 2-7° тепла. У Києві - вночі та вдень 3-5° тепла.