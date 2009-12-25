Ракові клітини мають інстинкт
Повернення до місця народження
Ракові клітини мають якусь подобу інстинкту повернення до місця народження. До таких висновків прийшли американські вчені.
За даними фахівців, така гіпотеза пояснює часті випадки виникнення рецидивів небезпечного захворювання в місцях, де раніше пухлина була повністю вилучена.
Дослідники назвали процес міграції раніше відірваних від пухлини клітин на місце народження самодісемінуванням. Тепер завдання вчених - розробити методики запобігання подібному процесу.
Раніше повідомлялося, що британські вчені розробляють нову терапію ракових хворих. У ході досліджень вдалося помітити, що екстракт вітаміну Е після ін`єкцій в кровотік робить майже миттєвий протипухлинний ефект.
Правда, поки вчені працюють тільки з пацієнтами, що страждають від раку шкіри. Але команда дослідників з Університетів Глазго і Strathclyde впевнена, що екстракт вітаміну Е буде ефективно діяти і проти інших видів ракових пухлин.