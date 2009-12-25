Вчені встановили, коли слід народжувати другу дитину

Поява первістка - завжди радість для батьків, хоча іноді й дещо несподівана. Але до планування другого малюка більшість з нас підходить відповідальніше. Який оптимальний проміжок між вагітностями? Медики поки не прийшли до єдиної думки в цьому питанні. Хтось вважає розумною перерву в 3 роки, хтось - від 18 до 24 місяців. Ізраїльські ж медики вважають, що цілком достатньо і 11 місяців.

Стаття, що описує результати дослідження, була опублікована в міжнародному профільному виданні Contraception. Дослідницька група вивчила дані про 440 838 пологів в період з 2000 по 2005 рік.

У дослідженні враховувалися породіллі, які вже мали як мінімум одну дитину, і термін між попередньою і нинішньою вагітністю. Учені з`ясували, що у жінок, які завагітніли менш ніж через півроку після попередніх пологів, найчастіше зустрічаються різні ускладнення. Зокрема, подальша вагітність значно частіше закінчується передчасними пологами, народженням дитини з дуже маленькою вагою і з різними пороками розвитку.

Оптимальною перервою між вагітності учені вважають 11 місяців: в цьому випадку шанси різних ускладнень найнижчі. Термін очікування між вагітностями, що перевищує п`ять років, також несприятливий: в цьому випадку ризик передчасних пологів на 40 % вищий.

Про інші чинники, що призводять до різних ризиків для породіль і новонароджених, включаючи вік породіль, зайву вагу, стан здоров`я, спосіб життя, шкідливі звички, спадковість і так далі в статті про дане дослідження не згадується.

Раніше американські учені встановили, що найбільш оптимальний проміжок між першими і подальшими пологами складає від 18 до 23 місяців. При цьому дитина старшого віку вже не вимагає такого інтенсивного догляду, і різниця у віці дозволить дітям краще розуміти один одного і встановлювати спільні інтереси. У жінок, які народжували наступну дитину більш ніж через 10 років, ризик народження гіпотрофічної дитини був вищий в два рази, а ризик народження недоношеної дитини був вищий наполовину.

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