Кальцій знижує тиск у чоловіків

Харчові добавки з кальцієм не сприяють схудненню і зниження рівня холестерину у чоловіків, але допомагають контролювати кров`яний тиск.

До такого висновку прийшли співробітники Університету Окленда (Нова Зеландія) за результатами дослідження 323 здорових чоловіків старших 40 років. Випробувані були поділені на групи: протягом двох років одна приймала щодня по 600 мг кальцію, інша - по 12 г, а треті весь цей час пили плацебо.

Як з`ясувалося, добавки з кальцієм не змінювали співвідношення «поганого» і «хорошого» холестерину, не впливали на вагу, кількість жиру і м`язову масу, вміст тригліцериду і загальний рівень холестерину. У випробовуваних, що приймали кальцій, зазначалося лише деяке зниження кров`яного тиску, але ця тенденція була визнана статистично незначною.

Але в групі чоловіків, що вживали 12 г кальцію щодня, систолічний ( «верхній») тиск крові зменшився на чотири поділки шкали тонометра, а діастолічний ( «нижній») - на три поділки в порівнянні з тими, хто пив по 785 мг. Схожий ефект спостерігався у чоловіків, що вживали на момент початку експерименту менш як 392 мг магнію на день.

focus.ua