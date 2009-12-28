Порція лосося поповнить дефіцит вітаміну D

Найкоротший день в році позаду, але темні зимові місяці триватимуть ще довго. Сонячне світло - головне джерело незамінного вітаміну D, важливого для абсорбції кальцію і фосфору в нашому організмі. Низькі рівні вітаміну пов`язані зі зростанням показників серйозних захворювань, включаючи діабет, рак, серцеві порушення і загальне ослаблення імунітету. Для заповнення нестачі "вітаміну сонця" фахівці Alaska Seafood Marketing Institute / США / радять взимку щотижня з`їдати порцію лосося - риби, що найбільшою мірою багата корисними речовинами та іншими поживними компонентами.

У ста грамах лосося міститься найбільша кількість вітаміну D - близько 360 міжнародних одиниць. Лікарі рекомендують лосось для регулярного споживання не тільки через високу концентрацію вітаміну, але й завдяки вмісту жирної кислоти омеги-3, що допомагає підтримати здоров`я серця, запобігти запаленню і навіть захистити організм від деяких видів раку. У зимовий період споживання лосося може виявитися справжнім порятунком для імунної функції, ослабленої внаслідок довгої відсутності ультрафіолетового випромінювання, кажуть медики.

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