Гель проти СНІДу неефективний
08:57, 28 грудня 2009Країна
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Після експериментів в Африці
Препарат, розроблений американською фармацевтичною компанією Endo Pharmaceuticals для запобігання захворюванню на СНІД, визнаний неефективним після експериментів в Африці.
Досліди вчених з Британської медради із застосування бактерицидного препарату Pro 2000 у понад 9 тисяч жінок з чотирьох африканських країн не підтвердили, що ліки скорочують ризик зараження ВІЛ-інфекцією, передає Рейтер.
Результати експерименту викликали різке падіння акцій компанії-виробника препарату, які раніше зазнали сильного зростання.
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