Гель проти СНІДу неефективний

Препарат, розроблений американською фармацевтичною компанією Endo Pharmaceuticals для запобігання захворюванню на СНІД, визнаний неефективним після експериментів в Африці.

Досліди вчених з Британської медради із застосування бактерицидного препарату Pro 2000 у понад 9 тисяч жінок з чотирьох африканських країн не підтвердили, що ліки скорочують ризик зараження ВІЛ-інфекцією, передає Рейтер.

Результати експерименту викликали різке падіння акцій компанії-виробника препарату, які раніше зазнали сильного зростання.

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