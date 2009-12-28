В яких позах шкідливо працювати за ноутбуком
09:09, 28 грудня 2009Країна
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Погано для хребта
Тепер уже мало хто купує для дому стаціонарний ПК - їм на зміну приходять повсюдно ноутбуки.
Люди так захоплені зручністю цього інструменту, що все більше продовжують працювати або просто читати улюблені сайти то лежачи на спині, то на боці, а то й просто сидячи в ліжку рано вранці.
Ці пози дуже шкідливі для всього вашого тіла. Обов`язково поділіться цим з усіма, хто має ноутбук, якщо вам не байдуже їх стан здоров`я через кілька років.
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