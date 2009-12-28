Куріння провокує артрит

Аналіз результатів шістнадцяти досліджень показав, що куріння є фактором ризику розвитку ревматоїдного артриту.

Найбільш помітний цей ефект у чоловіків і запеклих курців. Крім того, чоловіки, у яких тест на ревматоїдний фактор (RF) позитивний, піддаються набагато більшому ризику захворіти на артрит, якщо вони курять.

Систематичний аналіз 16 досліджень, що проводилися в останні два десятки років, вчені здійснили вперше. Як виявилося, у чоловіка-курців, а також у тих, хто розпрощався з цією шкідливою звичкою або покурює час від часу, ризик виникнення ревматоїдного артриту підвищений удвічі. Обстеження групи RF-позитивних пацієнтів показало, що у курців ймовірність захворіти на артрит підвищено в чотири рази, у тих, хто димить час від часу - у три рази, а в що кинули палити - у два з половиною рази.

Пристрасть до тютюну провокує ревматоїдний артрит і у жінок, але у меншій мірі - у них ризик підвищений у 1,2-1,3 рази незалежно від того, RF-позитивні вони чи ні. У чоловіків, що викурював по пачці на день протягом 20 років, імовірність захворіти вище в 2,3 рази, а у жінок з такими ж «апетитами» - в 1,75 разу.

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