Китайські лікарські трави провокують рак

Канцерогенна арістолохієва кислота, знайдена у багатьох китайських трав`яних продуктах, пов`язана з підвищеним ризиком раку сечовивідних шляхів. У багатьох країнах, таких, як Тайвань, заборонено продаж продуктів із вмістом цієї кислоти через клінічно діагностовані випадків розвитку раку після її дії.

Щоб детально вивчити цей зв`язок, онкологи Національного університету Тайваню протягом двох років розглянули історію здоров`я понад 174 тис. осіб з контрольної групи і 4 тис. 594 випадки захворювання на рак сечового міхура. Було зафіксовано, що пацієнти, що приймають трави із вмістом 150 мг арістолохієвої кислоти, мали завищений ризик розвитку і прогресу ракових пухлин у сечовивідних шляхах.

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