В Україні буде комбінована система страхової медицини?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні протягом двох-трьох років можна буде ввести комбіновану систему страхової медицини. Про це вона заявила сьогодні в ході зустрічі з трудовим колективом Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова, передає кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що ми зможемо в найближчі два-три роки перевести систему охорони здоров`я на таку модель. Але для цього необхідна консолідація політичних зусиль і політична воля», – сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що підприємства, які виплачуватимуть медичну страховку за своїх співробітників, одержуватимуть податкові пільги, а малозабезпечені верстви населення матимуть страховку за рахунок держави.